19.03.2026
Крај за Мајами на Меси во Купот на шампионите

Интер Мајами ноќеска ремизираше 1:1 со Нешвил во реваншот од осминафиналето на Купот на шампионите на КОНКАКАФ. Натпреварот се одигра на стадионот Чејс во Форт Лодердејл.

Во седмата минута, напаѓачот на Интер Мајами, Лионел Меси, го отвори резултатот, постигнувајќи го својот 900. гол во кариерата. Гостите возвратија во второто полувреме, а Кристијан Еспиноза постигна гол.

Првиот натпревар заврши нерешено без голови, па Нешвил се пласираше во четвртфиналето на турнирот благодарение на голот на гости. 

