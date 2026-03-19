19.03.2026
Србија го штити домашниот пазар: Донесени нови мерки поради скокот на цената на нафтата

Српската влада денес одлучи да ја продолжи забраната за извоз на нафта и нафтени деривати за погон на мотори до 2 април.

Забраната се однесува на извоз на дизел, бензин и сурова нафта за сите видови транспорт, а ние ја продолживме како една од мерките за заштита на граѓаните и економијата од континуираниот пораст на цените на нафтата на светскиот пазар. Покрај тоа, одлучивме да ослободиме 40.000 тони дизел од резервите, како дополнителна мерка за заштита на пазарот, која ќе се спроведе во наредните денови – изјави министерката за рударство и енергетика Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ, соопшти министерството.

Министерката изјави дека целта на мерките што се донесуваат, како што е намалувањето на акцизата за горива за 20 проценти, е да се заштити домашниот пазар од недостиг на нафтени деривати и скокови на цените, поради глобалните нарушувања на светскиот пазар поради конфликтот на Блискиот Исток и зголемувањето на цените на нафтата за 40 проценти во последните недели.

