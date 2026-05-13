Меси во Мајами игра за 25 милиони долари годишно

Фудбалерот на Интер Мајами, Лионел Меси, ќе добива 25 милиони долари основна плата според неговиот нов договор во 2026 година, објави „АП“ повикувајќи се на податоци од Здружението на играчи на главната лига.

Вкупната плата на 38-годишниот Аргентинец оваа година може да достигне 28,3 милиони долари.

Платите на Интер Мајами се 54,6 милиони долари, што е за 20 милиони долари повеќе од 32,7 милиони долари на второпласираниот Лос Анџелес ФК и речиси пет пати повисоки од Филаделфија 76ерс, клубот со најниска плата во лигата, 11,7 милиони долари.

На почетокот на сезоната 2025, платите на Интер беа 46,8 милиони долари.

Првиот договор на Меси со тимот од МЛС, потпишан во јули 2023 година, вклучуваше основна плата од 12 милиони долари и годишна загарантирана компензација од приближно 20,5 милиони долари. Во октомври 2025 година, Меси се согласи на тригодишен договор до сезоната 2028, водејќи го тимот до првата титула во МЛС