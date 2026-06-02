Тридневен детокс со кајсии

Кајсиите ја стимулираат активната работа на нашиот имунитет, кој помага на телото ефикасно да се справи со патогените вируси и бактерии. Освен тоа, содржат растителни влакна кои ја регулираат дигестијата и го стимулираат метаболизмот.

Диетата со кајсии ви ја обезбедува оптималната дневна доза витамин А, кој е задолжен за здравјето и добриот изглед на кожата, косата и ноктите. Кајсиите се исто така богати со калиум, па затоа и се препорачуваат за луѓе кои страдаат од анемија.

Диетата со кајсии истовремено е и тридневна детоксикација, а нутриционистите советуваат тоа да го правиме неколку пати во годината.

Бидејќи пред се намената на оваа диета е темелно чистење на организмот од натрупаните токсини, менито се сведува само на овошје, чај и зеленчук.

Потребно е да изедете од 8-10 кајсии дневно и да испиете 2 литри зелен чај кој се приготвува наутро, ќе додадете сок од 2-3 лимони во него и неколку лажички мед.

Чајот се пие во текот на денот. Кога ќе почуваствувате глад можете да си направите свежа сезонска салата со соја сос и една мала лажичка маслиново или друго растително масло.