Следат контроли: Санкции за сите компании што нудат плати под минималната

Не може ниедна компанија да нуди работа за плата која е пониска од законски утврдената минимална – категоричен е министерот за економија и труд, Бесар Дурмиши. Најавува контроли кај компаниите, а доколку се утврди дека навистина се нудат работни места со плата под минималната, најавува санкции.

На денешната прес-конференција, на која заедно со директорот на Агенцијата за вработување го презентира оперативниот план за вработување за 2026 година, одговарајќи на новинарски прашања дека на веб-страницата на Агенцијата за вработување се нудат 9.000 слободни работни места со плати под минималната, Дурмиши најави состанок со директорите на Агенцијата за вработување и Трудовиот инспекторат.