Стефан Богоев меѓу осомничените, во моментот финансова врши претрес кај него

Поранешниот директор на Царинската управа, некогашен потпретседател на СДСМ и градоначалник на Општина Карпош, Стефан Богоев, неофицијално е меѓу осомничените лица во денешната акција на финансовата полиција, дознава „Република“. Според неофицијалните информации, во моментот се врши претрес во неговиот дом, а дел од медиумите пренесуваат и дека криминалот кој се испитува е тежок 350.000 евра.

Од она што досега е официјално соопштено е дека повеќе лица се приведени од страна на овластени службени лица од Управата за финансиска полиција како дел од акција која произлегува од предистражна постапка насочена кон откривање и документирање на повеќе кривични дела од областа на финансискиот криминал и корупцијата.

Управата за финансова полиција соопшти дека, во текот на денешниот ден, овластени службени лица од Управата постапувајќи по наредби издадени од судија на претходна постапка во координација и под раководство на надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, спроведуваат претреси на домови, деловни простории и лица на повеќе локации.

Акцијата произлегува од предистражна постапка насочена кон откривање и документирање на повеќе кривични дела од областа на финансискиот криминал и корупцијата, за кои постојат основи на сомнение дека се извршени од службени лица и други лица кои го искористиле своето влијание, општествена положба и углед со цел стекнување противправна имотна корист од големи размери. Во рамки на акцијата, а во согласност со насоките на надлежниот јавен обвинител, од страна на овластени службени лица од Управата за финансиска полиција лишени од слобода се повеќе лица – се наведува во соопштението.

ОЈО ГОКК не го открива идентитетот на лицата кои се приведени, бидејќи како што наведуваат оттаму, акцијата се уште трае. Она што потврдуваат е дека под координација на ОЈО ГОКК, Управата за финансиска полиција спроведува акција поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела од коруптивна природа.