На Кошта му истакнав дека граѓаните очекуваат конкретен напредок на европскиот пат

02.06.2026

Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска оствари средба со претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, кој е во официјална посета на Македонија. Како што сподели Мицкоски, на средбата разговараа за европската перспектива на нашата држава, актуелните предизвици и можностите за продлабочување на соработката со Европската Унија.

Во отворен и конструктивен разговор ја потврдивме заедничката заложба за унапредување на реформските процеси, зајакнување на демократските институции и забрзување на европската интеграција.
Истакнав дека граѓаните очекуваат конкретен напредок на европскиот пат, а поддршката и партнерството од Европската Унија се од особено значење за остварување на тие цели, вели Мицкоски.

Следи состанок помеѓу владината делегација и делегацијата предводена од претседателот на Европскиот совет, а потоа
Мицкоски и Кошта ќе одржат заедничка прес-конференција во Владата.

Претседателот на Европскиот совет од вчера е во посета на Западен Балкан за да се сретне со лидерите од регионот и да биде копретседавач на самитот ЕУ – Западен Балкан во Тиват, Црна Гора, на 5 јуни.

Кошта ќе разговара за можностите и предизвиците во врска со проширувањето, постепената интеграција, регионалната соработка, безбедноста и стабилноста.

