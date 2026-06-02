На Кошта му истакнав дека граѓаните очекуваат конкретен напредок на европскиот пат

Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска оствари средба со претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, кој е во официјална посета на Македонија. Како што сподели Мицкоски, на средбата разговараа за европската перспектива на нашата држава, актуелните предизвици и можностите за продлабочување на соработката со Европската Унија.

Во отворен и конструктивен разговор ја потврдивме заедничката заложба за унапредување на реформските процеси, зајакнување на демократските институции и забрзување на европската интеграција.

Истакнав дека граѓаните очекуваат конкретен напредок на европскиот пат, а поддршката и партнерството од Европската Унија се од особено значење за остварување на тие цели, вели Мицкоски.

Следи состанок помеѓу владината делегација и делегацијата предводена од претседателот на Европскиот совет, а потоа

Мицкоски и Кошта ќе одржат заедничка прес-конференција во Владата.

Претседателот на Европскиот совет од вчера е во посета на Западен Балкан за да се сретне со лидерите од регионот и да биде копретседавач на самитот ЕУ – Западен Балкан во Тиват, Црна Гора, на 5 јуни.

Кошта ќе разговара за можностите и предизвиците во врска со проширувањето, постепената интеграција, регионалната соработка, безбедноста и стабилноста.