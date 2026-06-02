 Skip to main content
02.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 2 јуни 2026
Неделник

Со премиера на „Оркестар Титаник“ во режија на Андреј Цветановски, Народниот театар од Охрид ќе прослави 15 години постоење

Култура

02.06.2026

Со двојна премиера на претставата „Оркестар Титаник“ од авторот Христо Бојчев, а во режија на Андреј Цветановски, Народниот театар од Охрид ќе прослави петнаесет години постоење како дел од центарот за култура “Григор Прличев” – Охрид.

Актери кои играат во претставата се: Никола Тодороски, Стрезо Стаматовски, Верица Недеска, Филип Кипровски и Томе Станковски. Костимите и сценографијата се на Сергеј Светозарев.

За претставата и јубилејот, режисерот Цветановски ќе рече: „Надежта е основна категорија на човековото постоење. Она што не издвојува и на прави луѓе. Ако немаш надеж, ништо не си. Овие луѓе живеат на напуштена железничка станица и сонуваат за својот воз, за својот брод, за својот излез, за своето постоење. Низ таа потрага тие наоѓаат нешто што го имаат заборавено – сопственото јас и за што постојат овде.“

Со оваа премиера се прославува 15 години од формирањето на театарот. На 3 јуни ќе се случи 46. пат да се отворат вратите за нова претстава која охридската публика ќе ја погледне за прв пат.

Претставата покрај во среда – 3 јуни 2026, охридската публика ќе може да ја погледне и во петок, на 5 јуни со почеток во 20:00 часот.

Програмата на јубилејот повод 15 годишнината од формирањето на Охридскиот Театар, ќе започне во 19:00 часот со свечено отворање на изложбата „Историска патека на театарски претстави“ – ретроспективен времеплов преку серија на костимско сценски поставки од досегашните претстави во продукција на Народен Театар – Охрид. Изложбата ќе биде отворена за посетителите и во наредните денови.

Поврзани вести

Музика  | 16.05.2026
Маестралните пет децении на обоистот Васил Атанасов
Култура  | 13.05.2026
Со трибината „Македонскиот јазик и Благоја Корубин – 30 години меѓу нас“ почнува чествувањето на јубилејот на Институтот за македонски јазик
Култура  | 07.05.2026
Литература.мк одбележува 10 години под мотото „Културата има адреса“