 Skip to main content
02.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 2 јуни 2026
Неделник

Во втората половина на јуни со коалициските партнери ќе разговараме за идните чекори во работењето на Владата, најави Мицкоски

Економија

02.06.2026

Во втората половина на јуни ќе седнеме со владините партнери за да разговараме за натамошните чекори во однос на работата на Владата – изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање за оставката на вицепремиерот за добро владеење Арбен Фетаи и за реконструкцијата на Владата.

Во втората половина на јуни ќе седнеме со владините партнери и ќе разговараме за понатамошните чекори. Тогаш ќе се добие и појасна слика за идната структура – рече Мицкоски по отворање на новиот базен „Карпош“.

Во врска со тоа какви други промени ќе има, Мицкоски рече дека тоа е динамичен процес и дека во моментот се посветени на внатрепартиските реорганизации и преструктуирања.

Планираме тие активности да ги завршиме до средината на јуни, а потоа, во втората половина на месецот, да седнеме со коалициските партнери и да разговараме за следните чекори – додаде Мицкоски.

Во врска со здравствената состојба на градоначалникот на општина Карпош, Сотир Лукровски, истакна дека тоа е лично прашање.

Тоа се лични прашања и навистина не би сакал да ги коментирам. Ги осудувам сите политички актери што се обидуваат да добијат политички поени врз туѓа мака и лични околности – изјави премиерот.

Поврзани вести

Македонија  | 02.06.2026
Мицкоски: Од Владата до општините за капитални инвестиции се предвидени половина милијарда евра
Скопје  | 01.06.2026
Стартува реконструкцијата на „Загребска“, Ѓорѓиевски најави мост, клучка и нов парк
Македонија  | 27.05.2026
Отворањето на фондовите од Реформската агенда за Македонија е јасен показател за европската ориентација на оваа Влада