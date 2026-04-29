Дури 5 килограми за една недела: Утринската диета со банани ќе ве стопи

Диетата со банана повторно е во фокусот како едноставен и брз начин за слабеење.

Утринската диета со банани стана популарна како брз начин за слабеење, со тврдења дека може да ви помогне да изгубите до пет килограми за една недела. Се базира на едноставен принцип, а тоа е да го започнете денот со банана и чаша топла вода, која наводно го стимулира варењето и го забрзува метаболизмот.

Бананите се хранливо овошје без масти и холестерол, богато со витамини и минерали, а благодарение на нивниот низок гликемиски индекс на скроб, тие обезбедуваат подолго чувство на ситост.

За време на оваа диета, се препорачува да се избегнуваат слатки, млечни производи и алкохол, како и вечера по 20 часот. Ручекот се базира на лесни оброци како пилешко, риба или мисирка со салата, додека вечерата е едноставна и без додаден шеќер.