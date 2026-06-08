Предлог-законот за оружје го помина првиот филтер во Собранието, се подготвува и јавна расправа

Собраниската Комисија за одбрана и безбедност денеска оцени дека Предлог-законот за оружјето, поднесен со европско знаменце, е прифатлив и го проследи на натамошно читање. Паралелно, пратениците одлучија за овој законски текст да се организира и широка јавна расправа со цел дополнително да се вклучи стручната јавност.

Европски филтри и усогласување со Брисел Образложувајќи го законското решение, државниот секретар во Министерството за внатрешни работи (МВР), Сашо Петрушевски, истакна дека новиот закон ги поминал сите филтри на експертите и дека неговата главна цел е целосно усогласување со европските регулативи, објави 4news.mk

Добивме позитивно мислење од Брисел за Законот за оружје, кој ги зема предвид наодите од Комисијата каде се наведени четири регулативи, од кои две се директиви на Европската комисија. Носењето на овој закон е неопходно бидејќи носи експлицитност во сите оние делови каде што стариот, постоечки закон имаше недоречености и проблеми во практиката“, појасни Петрушевски.

Тој додаде дека при изработката на текстот биле земени предвид потребите и барањата на:

Комората за приватно обезбедување,

Стопанската комора на Македонија (Групација за оружје),

Ловечката и Стрелашката федерација,

Граѓанскиот сектор и невладините организации кои имаат интерес во оваа сфера.

Прифатено барањето на СДСМ за јавна расправа

Членовите на Комисијата едногласно го прифатија и барањето на координаторот на пратеничката група на СДСМ, Оливер Спасовски, за организирање јавна расправа пред законот да влезе во финална фаза на усвојување.

Барањето на седницата го образложи заменик-претседателот на Комисијата, Бобан Карапејовски, кој потенцираше дека оваа расправа е од исклучителна важност за да се обезбеди максимална транспарентност.

Целта е да се слушнат мислењата, предлозите и забелешките од стручната јавност. Предлагаме на јавната расправа да се поканат претставници од засегнатите институции, граѓански организации, експерти и сите заинтересирани граѓани“, се наведува во барањето поднесено од Спасовски.

Со ова, Предлог-законот за оружје продолжува во следната собраниска фаза, каде по дебатата на јавната расправа ќе бидат разгледани евентуалните амандмански измени.