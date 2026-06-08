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08.06.2026
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Неделник

Премиерот Мицкоски на поставување на камен-темелник за доградба на ООУ „Димитар Беровски“ во населба Хром, Општина Ѓорче Петров

Македонија

08.06.2026

Утре, 09.06.2026 година (вторник), со почеток во 10:30 часот, претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, ќе присуствува на поставување на камен-темелник за доградба на Основното општинско училиште „Димитар Беровски“ во населба Хром, Општина Ѓорче Петров.

Со реализацијата на овој значаен проект ќе се обезбедат осум нови училници и дополнителни просторни капацитети за околу 240 ученици, со што значително ќе се подобрат условите за одвивање на наставниот процес и ќе се унапреди образовната инфраструктура во општината.

По завршувањето на официјалниот дел од настанот претседателот на Владата, Христијан Мицкоски ќе даде изјава за медиумите.

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