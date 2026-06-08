Меџити најави дека Општина Чаир над плоштадот „Скендербег“ ќе гради Албанска библиотека

Ќе ја изградиме Албанската библиотека. Ја започнуваме постапката за трансформација на просторот над плоштадот ‘Скендербег’ во современа библиотека, отворена за учениците, студентите и сите граѓани. Таа ќе биде дом на знаењето и културата во срцето на Чаир“, изјави Меџити на прес-конференцијата по повод затворањето на Саемот на албанската книга во Скопје, каде градоначалникот Меџити ја претстави иницијативата за формирање на Албанска библиотека како „проект од особено значење за културниот и образовниот развој на заедницата“.