Грчки остров со цени од пред 10 години, бесплатни лежалки и без неподносливи гужви

Додека многу туристи се жалат на изгор-цените низ Медитеранот, еден грчки остров во северниот дел на Егејот се издвојува како дестинација каде што одморот сè уште нуди вредност за вложените пари. Станува збор за Лимнос, кој во деведесетите ите се сметаше за оддалечена, ветровита воена база и синоним за „регрутирање по казна“, денес стана еден од главните адути на грчкиот туризам.

Цени како пред една деценија и бесплатни лежалки

Една од главните причини зошто Лимнос стана хит меѓу патниците се цените, кои понекогаш наликуваат на оние од пред десет години.

Туристите се особено задоволни од политиката на плажите. За разлика од модерните одморалишта, лежалките на Лимнос генерално се бесплатни со нарачано кафе или пијалок, а секогаш има доволно простор на пространите песочни плажи без да се чувствувате „задушено“.

Поради плиткото крајбрежје, морската вода е значително потопла во споредба со другите места, додека специфичните ветрови го прават островот вистинска премија за ентузијастите за сурфање.

Иако се очекува капацитите да бидат целосно исполнети до крај на ова лето, локалното население е решено да се спротивстави на стапиците на брзото богатење и комерцијализацијата. Тие длабоко веруваат дека токму недопрениот амбиент е она што посетителите го ценат најмногу.

Рај за гурманите

Локалната економија се потпира на домашни производи од врвен квалитет. Посетителите на Лимнос можат да очекуваат исклучително обилни порции, по кои островот е познат.

Гастрономската понуда се одликува со познатото сирење Калатаки и локалниот мед, а бидејќи островјаните имаат „докторат по енологија“, локалните дегустации на вино се неопходен дел од туристичката понуда.

Грчка „Сахара“, фламинга и одлична инфраструктура

Туристичкиот потенцијал на Лимнос оди подалеку од класичните одмори, па затоа нереалните природни феномени се достапни за посетителите.

На островот се наоѓаат песочните дини на Амотинес, кои потсетуваат на африканската Сахара, додека мочуриштето Хортаролимни нуди сосема неочекувана глетка за егејски остров – јато фламинга.

Извор: б92путовања