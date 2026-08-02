 Skip to main content
02.08.2026
Република Најнови вести
Недела, 2 август 2026
Неделник

Две женски имиња кои привлекуваат богатство и среќа

Семејство

02.08.2026

Уште од дамнина постоело верување дека името што го добива детето може да влијае на неговиот карактер, животниот пат и судбината. Иако за ова нема научни докази, на Балканот изборот на имиња отсекогаш имал посебно значење. Родителите често избирале имиња што симболизираат здравје, среќа, љубов, сила или благосостојба, верувајќи дека ќе му донесат на своето дете прекрасен и исполнет живот.

Некои женски имиња со векови се сметаат за симболи на успех, среќа и изобилство.

Злата/Златка

Името Злата потекнува од словенскиот збор злато и симболизира богатство, вредност и благосостојба. Се верува дека девојките што го носат ова име растат во решителни, вредни и независни жени кои лесно привлекуваат успех и знаат како да ги постигнат своите цели.

Ова име отсекогаш се поврзувало со нешто скапоцено и благородно, па затоа не е случајно што многумина го сметаат за едно од најсреќните женски имиња.

Викторија

Името Викторија потекнува од латинскиот јазик и значи „победа“. Поради своето значење, често се поврзува со успех, упорност и сила на карактерот.

Се верува дека жените што го носат ова име имаат силни лидерски квалитети, голема самодоверба и способност за надминување на пречките. Токму затоа многумина веруваат дека среќна ѕвезда ги следи низ животот.

Извор: stil.kurir.rs

Поврзани вести

Здравје  | 27.04.2026
Успешно оперирано новороденче со ретка и тешка вродена срцева маана
Астро  | 23.04.2026
Хороскопски знаци кои ќе ги следи среќа до крајот на пролетта
Астро  | 21.04.2026
Секогаш треба да имате една превиткана банкнота од 50 евра во вашиот паричник