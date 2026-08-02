Две женски имиња кои привлекуваат богатство и среќа

Уште од дамнина постоело верување дека името што го добива детето може да влијае на неговиот карактер, животниот пат и судбината. Иако за ова нема научни докази, на Балканот изборот на имиња отсекогаш имал посебно значење. Родителите често избирале имиња што симболизираат здравје, среќа, љубов, сила или благосостојба, верувајќи дека ќе му донесат на своето дете прекрасен и исполнет живот.

Некои женски имиња со векови се сметаат за симболи на успех, среќа и изобилство.

Злата/Златка

Името Злата потекнува од словенскиот збор злато и симболизира богатство, вредност и благосостојба. Се верува дека девојките што го носат ова име растат во решителни, вредни и независни жени кои лесно привлекуваат успех и знаат како да ги постигнат своите цели.

Ова име отсекогаш се поврзувало со нешто скапоцено и благородно, па затоа не е случајно што многумина го сметаат за едно од најсреќните женски имиња.

Викторија

Името Викторија потекнува од латинскиот јазик и значи „победа“. Поради своето значење, често се поврзува со успех, упорност и сила на карактерот.

Се верува дека жените што го носат ова име имаат силни лидерски квалитети, голема самодоверба и способност за надминување на пречките. Токму затоа многумина веруваат дека среќна ѕвезда ги следи низ животот.