Во Вашингтон нова рунда директни преговори помеѓу Израел и Либан

Амбасадорите на Израел и на Либан во САД денеска во Стејт департмент почнаа уште една рунда директни разговори за завршување на конфликтот. На преговорите не учествуваат претставници на Хезболах.

Тоа е четврта средба помеѓу претставниците на двете земји, кои немаат дипломатски односи.

На средбата присуствуваат израелскиот амбасадор Џехиел Лајтер, либанската амбасадорка Нада Хамадех Моавад, како и Даниел Холер, советник на американскиот државен секретар Марко Рубио.

Предвидено е разговорите да траат два дена.