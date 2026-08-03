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Неделник

Романија минира карпи во Дунав за да ја спаси нуклеарната централа Чернавода од затворање

Свет

03.08.2026

AI Generated

Романската армија подготвува нова минирачка акција на карпи во Дунав за да го зголеми протокот на вода до нуклеарната централа Чернавода, која се соочува со сериозни проблеми поради сушата, која предизвика драстично намалување на нивото на реката.

Едниот реактор веќе е исклучен пред шест дена, додека другиот, според локалните медиуми, е на работ на затворање.

Првата минирачка акција, спроведен на 2 август, не ги донесе очекуваните резултати, па властите сега планираат да потонат неколку баржи натоварени со камења, тешки околу 500 тони, со цел да го променат протокот на вода.

Во исто време, поради ниското ниво на водата на Дунав, во Унгарија расте загриженоста за работата на нуклеарната централа Пакш, која исто така би можела да се соочи со затворање.

Поради нискиот водостoј на Дунав: Унгарија целосно ја исклучи нуклеарката Пакш

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