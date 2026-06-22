Романскиот парламент вечерва ќе гласа за новата влада

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Романскиот парламент вечерва ќе гласа дали да ја поддржи владата предложена од мандатарот за премиер Адријан Вештја.

За новиот кабинет ќе биде потребна поддршка надвор од неговото традиционално политичко мнозинство за да добие доверба во парламентот, посочуваат локални медиуми.

Вештја, претставник на десноцентристичката Национално-либерална партија, синоќа до парламентот ги достави составот на кабинетот и својата владина програма. Гласањето ќе се одржи по сослушувањето на предложените министри во парламентарните комисии.

Неговата номинација доаѓа во услови на долготрајна политичка криза во Романија. Кабинетот ја има поддршката на Социјалдемократската партија, најголемата политичка сила во парламентот, која на почетокот на мај ја напушти проевропската широка коалиција предводена од либералниот премиер Илие Боложан.

Либералите и уште две партии од поранешната владејачка коалиција, сепак, одбија да го поддржат новиот кабинет, поради што Вештја е принуден да бара гласови меѓу независните пратеници и претставниците на опозицијата.

Претседателот Никушор Дан го номинираше Вештја без претходни консултации со раководството на Национално-либералната партија. Подоцна партијата го исклучи од своите редови, како и сите членови што би го поддржале или би се приклучиле на неговиот кабинет.

Крајнодесничарската Алијанса за обединување на Романците (АУР), втора по големина партија во парламентот и водечка според последните анкети, соопшти дека нема да ја поддржи владата на Вештја.

Претставникот на партијата, Петришор Пеју, изјави дека претседателот Никушор Дан и Социјалдемократската партија предложиле кабинет што нема доволна парламентарна поддршка и повика на предвремени избори.

За одобрување на владата се потребни 233 гласа. Според политички извори, на кабинетот на Вештја му недостигаат меѓу 30 и 40 гласа за обезбедување мнозинство.

Политикологот Серџу Мишкоф предупреди дека евентуалната влада на Вештја може да доведе до поконзервативен политички курс. Според него, пратениците што би ја поддржале владата во замена за конкретни услови би можеле значително да влијаат врз нејзините одлуки.

Политичката нестабилност ги загрозува напорите на Романија за пристап до милијарди евра европско финансирање и за зачувување на инвестицискиот кредитен рејтинг.

Следните редовни парламентарни избори во земјата се закажани за 2028 година, а Романија досега никогаш нема одржано предвремени парламентарни избори.