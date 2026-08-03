ЦУК: Активни пет пожари низ државата, десет се изгаснати

До 18 часот денеска во државата се регистрирани вкупно 15 пожари на отворен простор, од кои пет се сè уште активни, а десет се изгаснати, информираат попладнево од Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Активни се пожарите во Општина Василево, помеѓу селата Доброшинци и Василево, каде гори сува трева, стрништа и дива депонија, во Општина Кичево, во атарот на селото Зајас, каде е зафатено стрниште, како и во Општина Кавадарци, помеѓу селата Раец и Ќесендре, каде гори нискостеблеста шума и сува трева.

Активен е и пожарот во селото Теарце, Општина Теарце, каде се зафатени нива, стрништа и сува трева, како и пожарот во месноста Тризла Теке кај Прилеп, каде гори депонија. Според ЦУК, пожарот кај Прилеп се шири во три правци – кон Маркови Кули, кон превојот кај црквата „Богородица“ и кон Три Багреми.

Во меѓувреме, изгаснати се десет пожари на повеќе локации низ државата, меѓу кои во општините Бутел, Шуто Оризари, Битола, Велес, Брвеница, Куманово, Старо Нагоричане, Липково и Македонски Брод.

Од Центарот за управување со кризи апелираат до граѓаните да бидат внимателни и одговорно да се однесуваат при движење и престој на отворено, со цел да се спречи појава на нови пожари.