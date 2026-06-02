 Skip to main content
02.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 2 јуни 2026
Неделник

ЕХФ отвори истрага за наводни расистички навреди на реваншот во Охрид

Ракомет

02.06.2026

Европската ракометна федерација (ЕХФ) објави вечерва дека ќе ги истражи наводите за расистички навреди од публиката на реваншот од финалето на Европскиот куп меѓу Охрид и Татабања.

Инцидентот, наводно, го иницирале навивачи на Охрид, упатувајќи расистички навреди кон ракометарот на Татабања, Баптист Деметрин.

ЕХФ нагласува дека нема место за расизам во европскиот ракомет и како организација ги осудуваме сите форми на расизам, дискриминација и нетолеранција. Секое такво однесување против ракометар, официјално лице и гледач нема да се толерира. Последователно, Европската ракометна федерација одлучи да поведе истрага за наводите за да утврди дали треба да се поведат законски постапки, се наведува во соопштението.

Охрид во неделата пред своите гледачи го совлада унгарскиот тим со 31-25 и со две победи во финалната пресметка го освои трофејот во ЕХФ Европскиот куп, прв во клупската историја.

Поврзани вести

Ракомет  | 24.05.2026
Голема победа за Охрид во првото финале од ЕХФ Европскиот куп
Ракомет  | 11.05.2026
Реваншот Охрид-Татабања ќе се игра на 31 мај
Ракомет  | 06.05.2026
Пехарот на ЕХФ европскиот куп ќе се доделува во Охрид!