ЕХФ отвори истрага за наводни расистички навреди на реваншот во Охрид

Европската ракометна федерација (ЕХФ) објави вечерва дека ќе ги истражи наводите за расистички навреди од публиката на реваншот од финалето на Европскиот куп меѓу Охрид и Татабања.

Инцидентот, наводно, го иницирале навивачи на Охрид, упатувајќи расистички навреди кон ракометарот на Татабања, Баптист Деметрин.

ЕХФ нагласува дека нема место за расизам во европскиот ракомет и како организација ги осудуваме сите форми на расизам, дискриминација и нетолеранција. Секое такво однесување против ракометар, официјално лице и гледач нема да се толерира. Последователно, Европската ракометна федерација одлучи да поведе истрага за наводите за да утврди дали треба да се поведат законски постапки, се наведува во соопштението.

Охрид во неделата пред своите гледачи го совлада унгарскиот тим со 31-25 и со две победи во финалната пресметка го освои трофејот во ЕХФ Европскиот куп, прв во клупската историја.