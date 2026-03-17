Дали е реално Меси да се врати во Барса?

Претседателот на Барселона, Жоан Лапорта, неодамна реизбран за трет мандат до 2031 година, зборуваше за можното враќање на напаѓачот Лионел Меси во клубот.

– Меси секогаш ќе биде поврзан со Барселона, во која било форма што ќе ја избере. Нашите врати му се отворени доколку одлучи да продолжи да помага во зајакнувањето и подобрувањето на величината на нашиот тим, изјави Лапорта за шпанската „ТВ3“.

Меси играше за Барселона од 2000 до 2021 година. Тој е најдобар стрелец на клубот на сите времиња со 672 гола на 778 натпревари. Со Каталонците, напаѓачот ја освои Ла Лига 10 пати и Лигата на шампионите четири пати.

Од 2023 година, Аргентинецот игра за Интер Мајами во американската МЛС.

Триесет и осумгодишниот Меси е осумкратен освојувач на Златната топка