 Skip to main content
17.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 март 2026
Неделник

Дали е реално Меси да се врати во Барса?

Фудбал

Претседателот на Барселона, Жоан Лапорта, неодамна реизбран за трет мандат до 2031 година, зборуваше за можното враќање на напаѓачот Лионел Меси во клубот.

– Меси секогаш ќе биде поврзан со Барселона, во која било форма што ќе ја избере. Нашите врати му се отворени доколку одлучи да продолжи да помага во зајакнувањето и подобрувањето на величината на нашиот тим, изјави Лапорта за шпанската „ТВ3“.

Меси играше за Барселона од 2000 до 2021 година. Тој е најдобар стрелец на клубот на сите времиња со 672 гола на 778 натпревари. Со Каталонците, напаѓачот ја освои Ла Лига 10 пати и Лигата на шампионите четири пати.

Од 2023 година, Аргентинецот игра за Интер Мајами во американската МЛС. 

Триесет и осумгодишниот Меси е осумкратен освојувач на Златната топка

