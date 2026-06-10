Сиљановска – Давкова: Освен уставните измени, Бугарите имаат барања поврзани и со работата на историската комисија 

Уставните измени не се единствениот услов за тргање на ветото за почеток на преговори на земјава со ЕУ, туку Бугарите имаат и услови поврзани со протоколите околу историската комисија, изјави денеска во Софија претседателката Гордана Сиљановска – Давкова по билатералната средба со шефицата на бугарската држава Илијана Јотова на маргините на Самитот на шефови на држави и влади на ПСЈИЕ.

Јас и мојот колега Муцунски сакавме да ги слушнеме нивните позиции. За да им дадам шанса на преговорите, на разговорите и на дијалогот, само ќе кажам дека едно на обајцата ни стана јасно: не се во прашање само уставните измени туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на исторската комисија. Толку можам засега да кажам, изјави претседателката Сиљановска – Давкова.

Македонската делегација предводена од претседателката, како што кажа таа, ги изложила нашите позиции и видувања и особено ја потенцирала обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на ЕУ да ги почитуваат пресудите на Судот во Стразбур бидејќи пресудите важат за сите и сите членки на Советот на Европа имаат судии во Судот во Стразбур.

Сиљановска – Давкова рече дека исто така било посочено дека претставници на двете земји треба почесто да се среќаваат и да разговараат, колку тоа и некогаш да изгледа дека нема да вложи со резултат.

Средбата со Јотова, но и Самитот на ПСЈИЕ, таа ги оцени како многу успешни, нагласувајќи дека сите учесници повикале на натамошна соработка и оддале признание на претседателството на Бугарија, каде е формиран ПСЈИЕ пред 30 години.

Меѓутоа, сите повикувавме дека зборовите се понекогаш убави, ама дека се поважни делата односно потезите што ќе ги влечеме, дека е логично меѓу кажаното и стореното – рече претседателката.

На средбата со бугарската претседателка, иако таа го споменала нон-пејперот на францускиот претседател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фриндрих Мерц, за тоа немало интерес и главно разговорот, како што кажа, се фокусирал на прашањата со кои се соочуваме ние како соседи, за одржувањето на втората невладина конференција, односно почетокот на преговорите и отворањето на кластерот фундаменти со кои почнуваат и завршуваат преговорите.

Конкретна следна средба меѓу двете претседателки не е договорена, но изразиле подготвеност за разговори, за дебата, за меѓусебно почитување, како што рече, „и кога не се согласуваме“. – Мислам дека првиот тест го поминавме – рече претседателката.

По завршувањето на официјалната прес-конференција и предавањето на претседавањето од Бугарија на Романија, бугарските медиуми побараа изјава од македонската претседателка. Сиљановска – Давкова на нивните бројни прашања поврзани со уставните измени одговараше на англиски јазик објаснувајќи дека таа не е монарх да одлучува за тоа, но исто така укажа на уставните заложби за почитување на човековите права, што не е случај во Бугарија.