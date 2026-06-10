Избрани нови претседатели на општински комитети на ВМРО-ДПМНЕ

На денешната седница на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се донесени кадровски решенија за повеќе од 30 претседатели на општинските комитети, соопшти Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ.

-Дел од назначените претседатели се докажани искусни кадри кои со своето работење имаат придонесено за развој на локалната заедница од каде потекнуваат, а дел од нив се нови лица кои ќе донесат свежина во средината и нови успеси за општинските комитети, објави 4news.mk ВМРО-ДПМНЕ со новите кадровски решенија продолжува со подобрувањето на животот на граѓаните, на локално и централно ниво, се вели во соопштението.

Во продолжение имињата на новите претседатели на општинските комитети на ВМРО-ДПМНЕ:

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Росоман – Ѓорѓи Крстевски Демир Капија – Андон Дрнев Неготино – Павлинче Честојнова Кавадарци – Тони Нешковски Гевгелија – Димитар Вегов Валандово – Јулија Тушевска Богданци – Марјан Пеев Дојран – Илија Тентов Струмица – Методија Пасков Босилово – Мито Андонов Ново Село – Петар Марков Василево – Славе Андонов Конче – Ацо Митев Радовиш – Бојан Митевски Могила – Драганчо Саботковски Кривогаштани – Александар Богданоски

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