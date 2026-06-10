Избрани нови претседатели на општински комитети на ВМРО-ДПМНЕ

На денешната седница на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се донесени кадровски решенија за повеќе од 30 претседатели на општинските комитети, соопшти Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ.
-Дел од назначените претседатели се докажани искусни кадри кои со своето работење имаат придонесено за развој на локалната заедница од каде потекнуваат, а дел од нив се нови лица кои ќе донесат свежина во средината и нови успеси за општинските комитети, објави 4news.mk ВМРО-ДПМНЕ со новите кадровски решенија продолжува со подобрувањето на животот на граѓаните, на локално и централно ниво, се вели во соопштението.
Во продолжение имињата на новите претседатели на општинските комитети на ВМРО-ДПМНЕ:
ИЕ4
- Росоман – Ѓорѓи Крстевски
- Демир Капија – Андон Дрнев
- Неготино – Павлинче Честојнова
- Кавадарци – Тони Нешковски
- Гевгелија – Димитар Вегов
- Валандово – Јулија Тушевска
- Богданци – Марјан Пеев
- Дојран – Илија Тентов
- Струмица – Методија Пасков
- Босилово – Мито Андонов
- Ново Село – Петар Марков
- Василево – Славе Андонов
- Конче – Ацо Митев
- Радовиш – Бојан Митевски
- Могила – Драганчо Саботковски
- Кривогаштани – Александар Богданоски
ИЕ5
- Демир Хисар – Ненад Шундовски
- Долнени – Сашко Велјановски
- Крушево – Пеце Стојчески
- Ресен – Кире Божиновски
- Охрид – Сашо Донев
- Дебарца – Златко Силјановски
- Струга – Ален Деребан
- Вевчани – Ѓорѓи Влајнкиноски
- Дебар – Афет Амедоски
- Центар Жупа – Денис Хасан
- Маврово и Ростуше – Мевмед Џафери
- Пласница – Луме Адемоглу
- Боговиње – Алишериф Синани.