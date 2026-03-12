„Злато Златане“ е песната што Шефик Ибрахимовиќ ја сними за својот син

Познатиот фудбалер Златан Ибрахимовиќ во својата книга „Адреналин“ пишуваше за своето тешко детство и за својот татко. Неговиот син го спаси од алкохолизам, а малкумина знаат дека станува збор за фолк пејачот, Шефик Ибрахимовиќ.

Шефик Ибрахимовиќ не беше експониран во медиумите, но настапуваше во областите на стара Југославија, каде што е познат по пеењето народни песни.

Тој му ја посвети песната „Злато, Златане“ на својот син, а Златан Ибрахимовиќ зборуваше за нивната врска во својата книга.

– Како дете, имав среќа да го имам она што го имаат другите деца, да можам да носам нешто ново и да го покажам, бидејќи секогаш носев иста тренерка. Користев фудбалски работи. Кога ми недостигаа чорапи, ги облекував чорапите. Се обидував да ги сокријам под фармерките, но во училиште забележуваа и ми се потсмеваа. Секој ден беше борба против сиромаштијата и срамот.

Ги опиша деновите со татко му