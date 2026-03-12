„Злато Златане“ е песната што Шефик Ибрахимовиќ ја сними за својот син

Познатиот фудбалер Златан Ибрахимовиќ во својата книга „Адреналин“ пишуваше за своето тешко детство и за својот татко. Неговиот син го спаси од алкохолизам, а малкумина знаат дека станува збор за фолк пејачот, Шефик Ибрахимовиќ.
Шефик Ибрахимовиќ не беше експониран во медиумите, но настапуваше во областите на стара Југославија, каде што е познат по пеењето народни песни.
Тој му ја посвети песната „Злато, Златане“ на својот син, а Златан Ибрахимовиќ зборуваше за нивната врска во својата книга.
– Како дете, имав среќа да го имам она што го имаат другите деца, да можам да носам нешто ново и да го покажам, бидејќи секогаш носев иста тренерка. Користев фудбалски работи. Кога ми недостигаа чорапи, ги облекував чорапите. Се обидував да ги сокријам под фармерките, но во училиште забележуваа и ми се потсмеваа. Секој ден беше борба против сиромаштијата и срамот.
Ги опиша деновите со татко му
Ќе се возевме на голем паркинг, тој ме ставаше во скут, а јас го возев темносиниот Опел Кадет. Потоа нè носеше да јадеме огромни хамбургери и сладолед со крем одозгора. Тоа беше вистинска среќа. Обично го посетувам татко ми секој пат кога се враќам во Шведска. Застанувам во Малме од Стокхолм и ги поздравувам сите. Ретко зборуваме за останатото. Мајка ми денес е пензионерка и нејзината среќа е дел од мојата. Можете да прочитате на нејзиното лице и раце колку многу работела во животот. Стануваше во 4 часот наутро за да оди на работа, се враќаше попладне за да се грижи за своите пет деца. Имаше двајца балкански сопрузи кои пиеја и ѝ правеа повеќе проблеми отколку помош. Кога ја добив првата плата во Ајакс, ѝ реков: „Мамо, веќе не работиш. Јас ќе се грижам за тебе“.