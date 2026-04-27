Mилан и Јувентус одиграа без голови, профитираше Интер

Навивачите на Милан го исвиркуваа напаѓачот Рафаел Леао за време на ремито 0:0 синоќа на домашен терен со Јувентус во 34. коло од италијанското фудбалско првенство.

Истото се случи пред две недели на претходниот домашен натпревар против Удинезе (0:3).

Дваесет и шестгодишниот Португалец беше заменет во 80. минута против Јувентус, отстапувајќи му место на Кристофер Нкунку.

Повеќето од навивачите на „росонерите“ свиркаа додека Леао се упатуваше кон резервната клупа. Тој одеше по должината на теренот додека не стигна до клупата, каде што главниот тренер Масимилијано Алегри го поздрави и му рече „Браво“.

Леао нема постигнато гол во Серија А од 1 март, но тој беше асистент за победничкиот гол на Адриен Рабио против Верона минатата недела, а исто така имаше и додавање до Алексис Салемакерс која синоќа ја погоди пречката.