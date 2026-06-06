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06.06.2026
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Сабота, 6 јуни 2026
Неделник

Лишен од слобода кумановец поради предизвикување пожар

Хроника

06.06.2026

Денеска (06.06.2026) во 13:00 часот во Куманово, полициски службеници од СВР Куманово го лишија од слобода С.Т.(81) од Куманово, поради основи на сомнение дека на улицата “Народна револуција” во Куманово запалил стрниште и сува трева.
Пожарот е изгаснат од Територијалната противпожарна единица Куманово, а повредени лица нема. По целосно документирање на случајот против С.Т. ќе биде поднесена соодветна пријава.

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