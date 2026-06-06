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Балерди ќе го пропушти Светското првенство поради повреда

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06.06.2026

Фудбалерот на Аргентина, Леонардо Балерди е исклучен од составот на Аргентина за Светското првенство во 2026 година, објави Аргентинската фудбалска асоцијација (AFA).

Дваесет и седумгодишниот одбранбен играч нема да може да учествува во натпреварувањето поради повреда на листот на десната нога.

Во сезоната 2025/26, Балерди одигра 36 натпревари за Марсеј во сите натпреварувања, постигнувајќи еден гол и асистенција.

Светското првенство ќе се одржи во Канада, САД и Мексико од 11 јуни до 19 јули. Аргентина ќе игра во групата А со репрезентациите на Австрија, Алжир и Јордан. 

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