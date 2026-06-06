Косовска полиција: Во изминатите неколку недели, бројни пријави за надворешно мешање во изборите

Косовската полиција и Врховниот обвинител на Косово денеска објавија дека во изминатите недели добиле бројни пријави за надворешно мешање во предвремените парламентарни избори што ќе се одржат утре, недела, 7 јуни.

„Во текот на изминатите неколку недели, институциите за спроведување на законот примија и обработија бројни информации поврзани со сомневања за надворешно мешање и нелегални активности насочени кон влијание врз слободната волја на граѓаните за време на изборниот процес“, се вели во заедничкото соопштение.

Надворешното мешање во изборите, како што наведоа, претставува сериозна закана за демократијата, независноста и слободната волја на граѓаните.

Како резултат на истражните и оперативните дејствија, на 19 мај беа уапсени седум лица под сомнение за кривични дела поврзани со кршење на слободниот избор на гласачите и вршење политички притисок во општина Грачаница.

Исто така, на 4 јуни, во истата општина, беше уапсено уште едно лице под сомнение за примање и давање поткуп во врска со гласањето.

„Овие дејствија покажуваат активни напори за мешање во изборите и решителност на институциите на Република Косово да го заштитат интегритетот на изборниот процес и да се борат против секој обид за нелегално влијание врз слободната волја на гласачите“, се вели во соопштението.

Додадоа дека надлежните институции продолжуваат да обработуваат и други информации, како внимателно да ја следат секоја активност што може да го загрози интегритетот на предвремените парламентарни избори на 7 јуни.