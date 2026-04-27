Дојави за бомби во Загреб испразнија основни и средни училишта

Дојави за бомби изутринава повторно биле испратени до неколку гимназии во Загреб, по што се спроведуваат нови евакуации на основни и средни училишта во западниот дел од градот.

Дојавите за поставени бомби биле испратени и на адреси на медиуми.

Хрватска минатата недела се соочи со серија лажни дојави за бомби, поради што наставата во многу училишта низ земјата беше прекината. Освен училишта, закани добиле и градинки, како и некои трговски центри.

Загрепската полиција соопшти дека сите дојави во петокот за поставени бомби во училишта и детски градинки на подрачјето на Загреб биле лажни, откако биле извршени контрадиверзиски проверки во објектите.(МИА)