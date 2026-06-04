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04.06.2026
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Неделник

Дојава за бомба на аеродромот во Софија и во повеќе институции низ Бугарија

Балкан

04.06.2026

Денеска е примена дојава за поставена бомба на аеродромот „Васил Левски“ во Софија. Веднаш по пријавата, активиран е стандардниот оперативен план за вакви ситуации. Иако не е спроведена евакуација на патниците, аеродромот во моментов функционира под засилени мерки за безбедност.

Закани во повеќе градови низ земјата Министерството за внатрешни работи на Бугарија соопшти дека ова не е изолиран инцидент, објави 4news.mk Упатени се серија заканувачки електронски пораки за поставени експлозивн8и направи во различни државни институции во повеќе градови низ земјата.

Евакуација во Годеч: Според информациите на NOVA, во училиште во градот Годеч била извршена кратка евакуација на учениците и наставниот кадар.
Нормализирање на состојбата: По извршените проверки, наставниот процес во Годеч е веќе обновен.
Надлежните органи продолжуваат со истрагата за откривање на изворите на заканите. Се очекуваат повеќе детали во текот на денот.

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