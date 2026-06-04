Дојава за бомба на аеродромот во Софија и во повеќе институции низ Бугарија

Денеска е примена дојава за поставена бомба на аеродромот „Васил Левски“ во Софија. Веднаш по пријавата, активиран е стандардниот оперативен план за вакви ситуации. Иако не е спроведена евакуација на патниците, аеродромот во моментов функционира под засилени мерки за безбедност.

Закани во повеќе градови низ земјата Министерството за внатрешни работи на Бугарија соопшти дека ова не е изолиран инцидент, објави 4news.mk Упатени се серија заканувачки електронски пораки за поставени експлозивн8и направи во различни државни институции во повеќе градови низ земјата.

Евакуација во Годеч: Според информациите на NOVA, во училиште во градот Годеч била извршена кратка евакуација на учениците и наставниот кадар.

Нормализирање на состојбата: По извршените проверки, наставниот процес во Годеч е веќе обновен.

Надлежните органи продолжуваат со истрагата за откривање на изворите на заканите. Се очекуваат повеќе детали во текот на денот.