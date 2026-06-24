Дирекцијата за заштита и спасување апелира до граѓаните доколку пронајдат неексплодирани бомби и оружје веднаш да пријават до надлежните

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, денеска во 14:00 часот ќе одржи прес-конференција во просториите на Дирекцијата.

Тема ќе биде уништувањето на две хемиски гранати од 75 mm, со екстремно отровен боен отров – неексплодираните убojни средства (НУС) со хемиско полнење од Првата светска војна.

Воедно, од ДЗС ги повикуваат граѓаните доколку пронајдат неексплодирани бомби и оружје да не ги поместуваат и веднаш да пријават до надлежните институции.