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Неделник

Дирекцијата за заштита и спасување апелира до граѓаните доколку пронајдат неексплодирани бомби и оружје веднаш да пријават до надлежните

Хроника

24.06.2026

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, денеска во 14:00 часот ќе одржи прес-конференција во просториите на Дирекцијата.

Тема ќе биде уништувањето на две хемиски гранати од 75 mm, со екстремно отровен боен отров – неексплодираните убojни средства (НУС) со хемиско полнење од Првата светска војна.

Воедно, од ДЗС ги повикуваат граѓаните доколку пронајдат неексплодирани бомби и оружје да не ги поместуваат и веднаш да пријават до надлежните институции.

Апелираме до граѓаните кога ќе пронајдат гранати, бомби, пушки, муниција и слични оружја од минатите војни, во природата или пак и во урбани населби, да не ги поместуваат туку веднаш да се јават на Единствениот повикувачки број за итни случаи 112, по што, по што Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) соодветно и согласно стандардните оперативни процедури СОП за НУС, ќе ја ја отстрани опасноста, наведуваат од ДЗС.

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