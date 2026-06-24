Селекторот на Хрватска не е задоволен од играта

– Селекторот на Хрватска, Златко Далиќ, даде свое видување за победата од 1:0 над Панама во вториот натпревар од групната фаза на Светското првенство во 2026 година.

– Сакам да им честитам на нашите противници, кои играа многу добро денес и ни дадоа доста голем предизвик. Искрено, не очекував дека ќе биде толку тешко. Не реагиравме добро, можеби поради притисокот, бидејќи навистина ни беа потребни овие три бода. Мило ми е што успеавме да го победиме 200-от натпревар на Лука Модриќ. Тој играше одлично денес, дури и на 40 години. Многу сме среќни што го гледаме повторно во репрезентацијата, изјави Далиќ на официјалната веб-страница на ФИФА.