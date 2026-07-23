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Неделник

Испратени дополнителни сили за справување со пожарот над селото Копаница, во Општина Сарај

Скопје

23.07.2026

Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) испрати дополнителни сили за справување со големиот пожар над селото Копаница, во Општина Сарај.

​​​​​​​За поддршка на скопската Бригада за противпожарна заштита, во акцијата се ангажирани два противпожарни авиони „Air Tractor“, кои интервенираат од воздух, како и две специјализирани теренски возила „Пинцгауер“, наменети за гаснење пожари на непристапен терен.

Оттаму велат дека пожарникарите и тимовите на ДЗС координирано работат на локализирање на пожарот и спречување на неговото ширење кон околните населени места. 

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