Среќни ВЛТ вести: Д. К. освои супер милионер вреден 7.272.703 денари

СУПЕР МИЛИОНЕР ЏЕКПОТОТ вреден фантастични 7.727.703 денари, освои играчот Д.К. од Берово.

Најпосакуваната ВЛТ добивка е освоена на видеолотариските терминали кај деловниот соработник „Спортлајф“, на 18.04.2026 година во Берово. Среќната игра е 20 Супер хот.

Тимот на Видеолотарија Касинос Австрија искрено му честита на добитникот.

Во периодот од 13.04.2026 до 19.04.2026 година, Видеолотарија Касинос Австрија исплати вкупно 13.786.444 денари кон играчите на ВЛТ терминалите низ Македонија, и тоа :

• 1 СУПЕР МИЛИОНЕР џекпот- 7.727.703 денари

• 3 МИЛИОНЕР џекпот добивки – вкупно 4.465.239 денари

• МИНИ џекпот добивки – 1.593.502 денари

Видеолотарија Касинос Австрија повеќе од една деценија успешно работи во согласност со сите законски регулативи и меѓународни стандарди. Мината 2025 година беше година на рекорди, еуфорија и многу среќни ВЛТ добитници! Видеолотарија Касинос Австрија им исплати на играчите на ВЛТ импресивни 814.512.912 денари, односно повеќе од 13 милиони евра за џекпот добивки.