Среќни ВЛТ вести: Ф.Н. освои супер милионер вреден 7.070.623 денари

Ф.Н. од Скопје освои СУПЕР МИЛИОНЕР ЏЕКПОТОТ, вреден 7.070.623 денари.

Најпосакуваната ВЛТ добивка е освоена со играта „Флеминг Хот“, на видеолотариските терминали кај деловниот соработник „Моцарт“, на 15.02.2026 година, во Скопје.

Тимот на Видеолотарија Касинос Австрија од срце му честита на добитникот Ф.Н. и му посакува многу радост, исполнети соништа и незаборавни моменти.

Во периодот од 09.02.2026 до 15.02.2026 година, Видеолотарија Касинос Австрија исплати вкупно 21.466.013 денари кон играчите на ВЛТ терминалите низ Македонија, и тоа:

• 2 СУПЕР МИЛИОНЕР џекпот добивки – вкупно 14.253.509 денари

• 4 МИЛИОНЕР џекпот добивки – вкупно 5.484.403 денари

• МИНИ џекпот добивки – 1.728.101 денари

Видеолотарија Касинос Австрија повеќе од една деценија успешно работи во согласност со сите законски регулативи и меѓународни стандарди. Мината 2025 година е година на рекорди, еуфорија и многу среќни ВЛТ добитници! Видеолотарија Касинос Австрија им исплати на играчите на ВЛТ импресивни 814.512.912 денари, односно повеќе од 13 милиони евра за џекпот добивки.

Во 2026 година, само во јануари, Видеолотарија Касинос Австрија исплати фантастични 72.586.111денари или скоро милион и двеста илјади евра за џекпот добивки.