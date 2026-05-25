Милан го отпушти Алегри и раководството на клубот

Милан попладнево преку својата официјална веб-страница го објави заминувањето на главниот тренер Масимилијано Алегри и раководството на клубот.

Покрај тренерот, оставки поднесоа и извршниот директор Џорџо Фурлани, спортскиот директор Игли Таре и техничкиот директор Џефри Монкада.

Сопствениците на Милан, фирмата за приватен капитал „RedBird Capital Partners“, им се заблагодарија на секој од нив за нивната напорна работа и посветеност на клубот во текот на нивниот мандат.

-По разочарувачката минатогодишна година, клубот имаше задача да се врати во Лигата на шампионите и да ги постави темелите за постојани победи во Серија А. Во поголемиот дел од оваа сезона бевме на првите две места во лигата и имавме шанса да се бориме за Скудетото. Последната фаза се покажа како сосема поинаква од она што се случи претходно, а вчерашниот разочарувачки пораз во последниот натпревар ја претвори сезоната во целосна катастрофа. Дојде време за промени и сеопфатна реорганизација на фудбалските операции, се вели во соопштението на сопствениците на Милан.

Американски инвестициски фонд стекна контролен пакет акции во Милан во 2022 година.

Во недела, во 38. коло од италијанското фудбалско првенство, „Росонерите“ загубија од Каљари (1:2) и го загубија местото во Лигата на шампионите. Тимот од Милано со 70 бодови заврши на петтото место во Серија А.