11.04.2026
Mилан се прости од борбата за титулата

 Убедлив пораз претрпе екипата на Милан на домашен терен на денешниот натпревар од 32.коло од Серија А од Удинезе со 3:0. Ова е втор пораз за Милан, или трет на последните четири натпревари и со 63 бодови остана на третото место на табелата. Гостите од Удине се вос ерија од три натпревари без пораз со седум освоени бодови.

Изненандувањето беше најавено со автоголот на Давиде Бартесаги во 17.минута, а десет минути подоцна Јирген Екеленкамп зголеми на 2:0. Конечните 3:0 ги постави Артур Ата во 71.минута.

На другите два дуела од денешната програма од Серија А: Каљари – Кремонезе 1:0 и Торино – Верона 2:1.

Поврзани вести

Фудбал  | 24.11.2025
Дали гледавте: Милан и Интер одиграа одличен натпревар
Фудбал  | 10.11.2025
На денешен ден маглата го спаси Милан во Белград
Фудбал  | 15.07.2025
Готово: Модриќ потпиша за Милан