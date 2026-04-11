11.04.2026
Турчин на тротинет повреди жена и избега

 Педесет и пет годишна скопјанка е тешко повредена откако била удрена од тротинет на бул. „Партизански одреди“ во Скопје. 

– Во СВР Скопје вчера во 16 часот е пријавено дека на бул.„Партизански Одреди“ во Скопје, Ф.Е.Т.(22) од Турција, управувајќи тротинет, удрил во пешакот К.Б.(55) од Скопје и го напуштил местото на настанот.  Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила К.Б., констатирани во Јавна здравствена установа „Св.Наум Охридски“ Скопје, информира МВР во дневниот Билтен.

Извршен е увид од увидна екипа на СВР Скопје и се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот Ф.Е.Т

