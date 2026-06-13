ВМРО-ДПМНЕ: Уставните измени не се последна, туку прва отстапка од барањата на Бугарија

Од ВМРО-ДПМНЕ оценуваат дека уставните измени не се последното, туку првото во низата барања што Бугарија сака да ѝ ги наметне на Македонија. Според партијата, отворањето на Уставот би значело нови условувања, притисоци и предизвици поврзани со македонскиот идентитет.

Од ВМРО-ДПМНЕ ја обвинуваат СДСМ и ДУИ дека со своите политики ја довеле државата во подредена позиција и создале простор за дополнителни уцени кон земјата.

Во соопштението се упатени критики и кон Венко Филипче, за кого партијата тврди дека ги поддржува барањата што доаѓаат од Софија.

„Македонија нема да прифаќа нови условувања, нема да тргува со својот идентитет и нема да дозволи националните интереси повторно да бидат жртвувани за нечии политички кариери. Времето на капитулации заврши“, порачуваат од ВМРО-ДПМНЕ.