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ВМРО-ДПМНЕ: Уставните измени не се последна, туку прва отстапка од барањата на Бугарија

Македонија

13.06.2026

Од ВМРО-ДПМНЕ оценуваат дека уставните измени не се последното, туку првото во низата барања што Бугарија сака да ѝ ги наметне на Македонија. Според партијата, отворањето на Уставот би значело нови условувања, притисоци и предизвици поврзани со македонскиот идентитет.

Од ВМРО-ДПМНЕ ја обвинуваат СДСМ и ДУИ дека со своите политики ја довеле државата во подредена позиција и создале простор за дополнителни уцени кон земјата.

Во соопштението се упатени критики и кон Венко Филипче, за кого партијата тврди дека ги поддржува барањата што доаѓаат од Софија.

„Македонија нема да прифаќа нови условувања, нема да тргува со својот идентитет и нема да дозволи националните интереси повторно да бидат жртвувани за нечии политички кариери. Времето на капитулации заврши“,  порачуваат од ВМРО-ДПМНЕ.

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