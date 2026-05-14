Шестгодишно дете на електричен тротинет тешко повредено во судир

Вчера во 12:50 часот во СВР Битола е пријавено дека во с.Добрушево, општина Могила, се случила сообраќајна несреќа помеѓу мотоцикл без регистарски ознаки, управуван од Х.Т.(30) и електричен тротинет, управуван од шестгодишно дете, двајцата од с.Добрушево.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобило детето, а со телесни повреди се здобил мотоциклистот, констатирани во Клиничка болница Битола.