 Skip to main content
03.06.2026
Република Најнови вести
Среда, 3 јуни 2026
Неделник

Кремљ: Русија ќе продолжи со систематските напади врз Украина

Свет

03.06.2026

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков денеска изјави дека Русија, по украинските напади врз нафтен терминал и военопоморска база во Санкт Петербург, ќе продолжи со систематските напади врз Украина.

Што се однесува до конкретниот (одговор) на нападите: информациите за ова се прерогатив на регионалните власти и нашето Министерство за одбрана. Но, генерално, можам да кажам дека специјалната воена операција продолжува, токму со цел да се спречат ваквите напади, наведе Песков.

Претходно, украинскиот претседател Володимир Зеленски потврди дека украинската армија уништила нафтен терминал во Санкт Петербург, како и фабрика за производство на оружје во Тамбовската област.

Погодениот нафтен терминал во Санкт Петербург е оддалечен од украинската граница 1.100 километри.(МИА)

Поврзани вести

Свет  | 03.06.2026
Украински дрон разнесе автобус со цивили, седум луѓе загинаа, а 11 се повредени
Македонија  | 30.05.2026
Мечка нападна стадо овци кај село Крклино, битолско
Свет  | 25.05.2026
Украински ракетен напад оштети енергетска инфраструктура во Белгородската област