В недела монтажа на нови семафори на булевар „Александар Македонски“ на влез на Скопје

Екипите на Јавното претпријатие „Улици и патишта“ – Скопје на 7 јуни, в недела со почеток во 08.00 часот ќе изведуваат активности за монтажа на нови портални семафорски столбови на булевар„Александар Македонски“ кај пешачки премин бо близина на бензиската станица„Макпетрол“.

На истоимениот пешачки премин ќе бидат воведени и нови светлосни сигнали согласно одобрен ОС Проект, кои од неодамна беа оштетени од сообраќајната незгода.