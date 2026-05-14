„Кроација ерлајнс“ поради зголемувањето на цената на млазното гориво откажува летови

Хрватската национална авиокомпанија „Кроација ерлајнс“ се соочува со сериозни финансиски притисоци поради ненадејното зголемување на оперативните трошоци, првенствено зголемувањето на цената на млазното гориво. Поради ова, беше објавено дека голем број летови ќе бидат откажани во наредниот период, пишува Београд.ин

Според хрватските медиуми, околу 900 летови би можеле да бидат откажани во следните три месеци, што претставува приближно пет проценти од вкупниот оперативен план на компанијата. Овие мерки се дел од поширок план за штедење и реорганизација на бизнисот.

Експертите истакнуваат дека млазното гориво е еден од најголемите трошоци во авијациската индустрија. Неговата цена значително се зголеми во последно време, делумно поради глобалните нарушувања на енергетскиот пазар и геополитичките тензии.

Затоа компании како „Кроација ерлајнс“ се обидуваат да ги намалат трошоците преку:

намалување на бројот на летови

оптимизација на мрежата на линии

прилагодување на капацитетот на побарувачката

Можно влијание врз патниците

Откажувањата би можеле најмногу да ги погодат регионалните и помалку профитабилните линии, особено во текот на летната сезона. Патниците би можеле да се соочат со промени во распоредот и реорганизација на патувањата, па затоа се препорачува редовна проверка на резервациите.

Со слични предизвици се соочуваат и други авиокомпании низ целиот свет. Авиоиндустријата сè уште се опоравува од последиците од пандемијата, додека новите проблеми во синџирите на снабдување и високите цени на енергијата го отежнуваат бизнисот уште повеќе.

Аналитичарите веруваат дека следниот период ќе биде клучен за стабилизацијата на секторот. Доколку цените на горивата продолжат да растат, можни се дополнителни прилагодувања на летовите и зголемување на цените на авионските билети низ цела Европа.

Засега, одлуката на Кроација ерлајнс претставува обид да се одржи бизнисот стабилен во услови на зголемена неизвесност на пазарот.