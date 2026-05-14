Денес во „Буква“ се заокружува овогодинешната програма на „Критичко читање низ филм“ со брилијантниот „Магелан“ на Лав Дијаз

Денес, со почеток во 19:00 во Буква се заокружува овогодинешната програма на тематската единица „Критичко читање низ филм“, со брилијантниот „Магелан“, на Лав Дијаз.

14.05.2026| 19:00 часот

Магелан, 160 мин.

16 век. Магелан, млад и амбициозен португалски морепловец, се бунтува против моќта на кралот кој не го поддржува неговиот сон за откривање на светот. Тој ја убедува шпанската круна да ја финансира неговата смела експедиција до легендарните земји на Истокот. Патувањето е исцрпувачко над очекувањата, а гладот ​​и бунтот го туркаат екипажот до нивните граници. По пристигнувањето на островите на Малајскиот архипелаг, Магелан станува опседнат со освојување и христијанизација, што резултира со насилни бунтови. Ова не е мит за Магелан, туку вистината за неговото патување.

Режисер: Лав Дијаз

(достапен е превод на македонски и на англиски)