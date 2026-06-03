Димитриеска-Кочоска: Со одговорна фискална политика, ги исполнуваме сите обврски кон доверителите и обезбедуваме услови за економски раст

Министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска денеска соопшти дека во целост е затворен процесот на отплата на Еврообврницата изддена во 2020 година во вкупен износ од 700 милиони евра и дека сите средства потребни за отплата на еврообврзницата беа однапред планирани и обезбедени. Средстата беа депонирани на девизната сметка и отплатата беше реализирана согласно планираната динамика.

Денеска официјално е заокружена исплатата на еврообврзницата издадена во 2020 година во вкупен износ од 700 милиони евра. Со тоа, во целост ја исполнивме оваа обврска кон инвеститорите. Средствата од наша страна беа исплатени уште минатата недела, а денеска тие се веќе пристигнати на сметките на инвеститорите. Како што е познато, во февруари годинава предвреме отплативме дел од оваа еврообврзница во износ од 383,7 милиони евра. Нашата цел беше со средствата обезбедени преку еврообврзницата издадена во јануари 2026 година да извршиме предвремен откуп и на тој начин да оствариме заштеди по основ на камати. На тој начин во буџетот заштедивме 3,2 милиони евра – појасни министерката на заедничка прес-конференција со премиерот Христијан Мицкоски.

Таа потенцира дека ова е дел од пошироките активности што континуирано ги презема Министерството за финансии за навремено и редовно сервисирање на сите обврски на државата и дека од втората половина на 2024 година, кога ја презедовме одговорноста за управување со јавните финансии, па до денес, сервисирани се обврски во вкупен износ од 4,556 милијарди евра и дека во наредниот предиот доспеваат за отплата 9 милијарди евра и дека ќе продолжи процесот на внимателно управување со обврските.

Во втората половина на 2024 година беа исплатени 786 милиони евра, во текот на 2025 година 2,198 милијарди евра, а во текот на 2026 година 1,571 милијарди евра. Во 2027 година 1,4 милијарда евра, во 2028 година 1,9 милијарди евра, 2029 година 1,1 милијарда евра, 2030 година 1,7 милијарди евра и 2031 година 1,2 милијарди евра. Дополнително на тоа се и 12-месечните задолжувања во период од 2026-2031 што значи на годишно ниво околу 1 милијарда евра државни записи кои доспеваат и се враќаат во континуитет – истакна министерката.

Таа додаде дека станува збор за обврски кои се веќе познати и се дел од среднорочната стратегија за управување со јавниот долг и дека во периодот што следува ќе се продолжи со внимателно планирање и навремено обезбедување средства за нивно сервисирање.

Според министерката ова е реалната состојба со која се управува и на која се пристапува одговорно и транспарентно. Нашиот фокус, рече, е насочен кон сегашноста и иднината, навремено сервисирање на сите обврски, зачувување на кредитниот рејтинг на државата и обезбедување стабилност на јавните финансии. Истовремено остануваме цврсто посветени на фискалната консолидација, постепено намалување на буџетскиот дефицит и јавниот долг, како и обезбедување средства за инвестиции и развој. Тоа е концептот што го спроведуваме од првиот ден и кој има за цел да обезбеди одржлив економски раст и подобар животен стандард за граѓаните.

На прес-конференцијата, на која премиерот се осврна на последно објавените податоци за раст на БДП во првиот квартал од 2026 година, рече дека паралелно со навременото сервисирање на обврските, економијата продолжува да испорачува позитивни резултати.