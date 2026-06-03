 Skip to main content
03.06.2026
Република Најнови вести
Среда, 3 јуни 2026
Неделник

ЕУ по 16 години ја отстрани Грција од списокот за макроекономски надзор

Свет

03.06.2026

Грчкиот премиер Кирјакос Мицотакис денеска ја поздрави одлуката на Европската комисија за отстранување на Грција од нејзиниот список на земји од ЕУ со макроекономски нерамнотежи.

Овој потег „затвора едно негативно поглавје кое почна пред 16 години“, напиша Мицотакис на Фејсбук, пренесе ДПА.

Одлуката е резултат на напорната работа на граѓаните и на државата, нагласи тој, додавајќи дека тоа не е само технократска проценка, туку „темел за подобар живот“.

Остварените буџетски суфицити сега би можеле да бидат насочени кон повисоки плати и пензии, додаде Мицотакис кој е премиер од 2019 година.

Со оваа одлука се става крај на уште една форма на економски надзор на ЕУ врз Грција.

Според проценката на Комисијата, ризиците поврзани со јавниот и надворешниот долг се значително намалени. Понатаму, Брисел укажува на солиден економски раст, напредок во реформите и стабилизација на банкарскиот сектор, соопшти грчкото Министерство за финансии.

Грција прими неколку меѓународни пакети за спас меѓу 2010 и 2018 година, додека се бореше со долготрајната криза со државниот долг.

За време на кризата, особено во 2015 година, земјата во одредени моменти беше на работ да ја напушти еврозоната.(МИА)

Поврзани вести

Свет  | 02.06.2026
ЕК препорачува целосно укинување на внатрешните гранични проверки помеѓу земјите од Шенген зоната
Свет  | 02.06.2026
Се распадна пратеничката група на грчката партија Нова левица
Балкан  | 30.05.2026
Грчките власти најавија пакет нови мерки за олеснување на сообраќајот на граничните премини Евзони и Кипи