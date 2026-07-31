Фотографии од големиот пожар во Грција

Во централна Грција во близина на градот Тива и крајбрежното место Агиос Василиос и на Пелопонез во непосредна близина на археолошкиот локалитет Микена, активни се големи пожари, кои поради ветерот брзо се шират, а од бројот 112 за итни случаи беа испратени пораки за евакуација на жителите на неколку населени места, јави дописничката на МИА од Атина.

Во пожарот во областа Виотија, во централна Грција, од приморското место Агиос Василиос во Коринтскиот залив, со помош на чамци на противпожарната и крајбрежната служба, на приватни чамци, по морски пат се евакуираат жители и туристи од поширокиот регион.

Претседателот на Здружението на грчки пожарникари Костас Цигас, говорејќи за државната телевизија ЕРТ објасни дека пожарот е проширен кон главниот пат и затоа единствен безбеден пат за евакуација на луѓето е по море.

Во конкретниот дел активни се две жаришта, а огнените јазици се блиску до населено место и затоа се спроведуваат евалуациите.

Интервенираат 60 пожарникари со три пешадиски тима, 19 возила и еден хеликоптер, а помагаат и цистерни од општината.

Другиот пожар на Пелопонез е во близина на археолошкиот локалитет Микена, но без да биде во директна опасност од огнената стихија.

Пожарот, во тој дел, засега не е во близина на населени места иако превентивно беше испратена порака од 112 до жителите во поширокиот регион.

Интервенираат 48 пожарникари со три пешадиски тима, 13 возила и четири авиони и еден хеликоптер, а помагаат и цистерни од општината