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Хајдук е урочен во Европа

Фудбал

31.07.2026

Хајдук го заврши настапот во квалификациите за Лигата на Европа откако претрпе тежок пораз од Пафос со резултат 4:0 по продолженијата во реваншот од второто коло на Кипар.


Сплиќанте ја одбранија предноста од 2:0 од првиот натпревар на Пољуд, но со вкупен резултат од 4:2 останаа без пласман во следната рунда од второто по ранг европско натпреварување.

Поголемиот дел од критиките беа упатени кон тренерот Гонзало Гарсија, чии одлуки беа доведени во прашање од многу навивачи.

„Браво, уругвајска измама. Така се игра! Поради твоето его, стави 17-годишник, а Ливаја седи на клупата. Имаш 2:0 од првиот натпревар и се однесуваш како на другата страна да е ПСЖ, а не Пафос.“

„Браво тренеру, совршено ја постави играта! Поддржете го Гарсија и раководството, пофалби за сите.“

„Гонзало Гвардиола.“

„Нека уругвајската измама остане на Кипар.“

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