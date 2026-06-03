Тројца припадници на Кралската морнарица загинаа при пад на хеликоптер за време на обука

Тројца припадници на Кралската морнарица загинаа откако хеликоптер се урна во поле за време на вежба за обука.

Британското Министерство за одбрана соопшти дека инцидентот се случил денеска малку пред 4 часот наутро, а објавените фотографии го прикажуваат уништеното летало на местото на настанот.

Полицијата соопшти дека итните служби биле известени околу 3:45 часот наутро по извештаите за уривање во Суртон Даун, во близина на Окехемптон, Девон.

Шефот на морнарицата, генерал сер Гвин Џенкинс, во изјава рече: „Длабоко сум тажен што морам да ја споделам веста дека тројца членови на екипажот во хеликоптер Merlin Mk4 на Кралската морнарица загинаа откако тој се урна во раните утрински часови денеска во близина на Суртон, Девон. Знам дека ова ќе биде огромен шок за сите во нашата поморска заедница, и моето најдлабоко сочувство е со семејствата, пријателите и најблиските погодени од оваа трагедија“.

Министерот за одбрана Џон Хили изјави дека е „скршен“ од смртта на тројцата припадници кои „служеа со извонредност и кои многу ќе ни недостигаат“.

Хеликоптерите од типот Мерлин, како што е вклучениот Merlin Mk4 во инцидентот, обично имаат четиричлен екипаж и можат да превезуваат до 24 војници, пренесе ДПА.

Областа на падот се наоѓа помеѓу воздушните бази на Кралската морнарица во Јовилтон во Сомерсет и Калдроз во Корнвол.

Местото на несреќата е блиску до воениот камп Окехемптон, воен објект на работ на Дартмур кој се користи за обука на екипажите на хеликоптерите Мерлин од Командоските хеликоптерски сили.

Хеликоптерот Мерлин примарно се користи за противподморничко војување. Леталото исто така може да се користи за потрага и спасување, трансфер на товар и поморски патроли, се наведува на веб-страницата на Кралската морнарица. (МИА)