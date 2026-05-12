 Skip to main content
12.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 12 мај 2026
Неделник

Силен град во Србија, сообраќаен хаос во Хрватска, прекин на патните правци во БиХ, регионот го зафати силно невреме

Балкан

12.05.2026

Силно невреме со поројни дождови, олуен ветер и град го зафати регионот, предизвикувајќи сообраќаен колапс на дел од патиштата во Србија, сериозни материјални штети во Хрватска и прекин на патните правци во Босна и Херцеговина. Надлежните служби во трите држави издадоа итни предупредувања до граѓаните за заштита на имотот и висок степен на претпазливост.

Во Србија, Секторот за вонредни ситуации при МВР прогласи аларм за олујно невреме, апелирајќи до граѓаните да ги следат упатствата и да ги заштитат своите возила. Најкритично беше на автопатот Ниш-Алексинац, каде сообраќајот беше во целосен прекин поради силен град кој го побеле коловозот и околните тревници среде мај. Возачите беа принудени да застанат во сообраќајната лента за принудно запирање поради речиси никаква видливост.

Покрај околината на Ниш, невремето зафати и делови од Западна Србија, Шумадија, Поморавје и Источна Србија. Во Крагуевац и Крушевац беа регистрирани поројни дождови кои предизвикаа излевање на атмосферската канализација, а противградната заштита дејствуваше во Шумадискиот округ.

Хрватска се соочи со силен олуен ветер кој во Загреб и околните жупании корнеше дрвја и носеше покриви од куќи и деловни објекти. Директоратот за цивилна заштита во Загреб прими над 250 повици од граѓани, а едно лице е полесно повредено. Поради паднати дрвја на железничките пруги и оштетени електрични водови, јавниот превоз во главниот град на Хрватска беше во привремен прекин.

Невремето од Хрватска се прошири и во Босна и Херцеговина, каде метеоролозите издадоа портокалово предупредување. Најтешка е состојбата во Унско-санскиот кантон, каде поради одрони и паднати дрвја е затворен патниот правец Босанска Крупа – Бихаќ. Силниот ветер предизвика штети на јавни објекти во Приједор и Градишка, каде беше урната и заштитната конструкција на една оштетена зграда.

Метеоролозите најавуваат остар пад на температурите, а на повисоките планини во Босна попладнево се очекува и снег.

Смирување на времето во целиот регион се предвидува во текот на вечерните часови и во текот на утрешниот ден.

Поврзани вести

Хроника  | 10.05.2026
Пукање во кафуле во Хрватска: Го убил шефот на полицијата, па пукал во себе
Балкан  | 10.05.2026
Во Хрватска се повеќе случаи на намерно самоповредување, најлоша е ситуација кај тинејџерките
Сервиси  | 06.05.2026
Најавено големо невреме во Македонија